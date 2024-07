Μικέλ Ογιαρθάμπαλ: Με την καρδιά ενός Βάσκου!

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Μια στιγμή, μια φοβερή ασίστ και το ένστικτο του σκόρερ που έκρινε τη μοίρα ενός Euro. O Mικέλ Ογιαρθάμπαλ πήρε την πάσα από τον Κουκουρέγια και με ένα υπέροχο πλασέ πέτυχε το γκολ της νίκης. Μπήκε στο 68ο λεπτό στη θέση του αρχηγού της Ισπανίας και 20 λεπτά άλλαξε τη μοίρα μιας ομάδας, που έπαιξε την καλύτερη μπάλα στη διοργάνωση.

Όπως καταλαβαίνετε, ο Too Goody's To Be True παίκτης στην 22η και τελευταία αγωνιστική ημέρα του Euro 2024 δε θα μπορούσε να είναι άλλος.

Κανείς δεν ξεχνά την εικόνα του Mικέλ Ογιαρθάμπαλ με πατερίτσες στο προπονητικό κέντρο έπειτα τη σοβαρή επέμβαση. Το 2022 ήταν η χρονιά που τον έκανε πιο δυνατό. Μπορεί οι πόνοι να τον κρατούσαν ξύπνιο, μπορεί η προσπάθεια αποθεραπείας να απαιτούσε θυσίες, μπορεί να είδε το Μουντιάλ από την τηλεόραση, όμως το αίμα του Βάσκου κυλούσε μέσα του. Ο αρχηγός της Σοσιεδάδ, επέστρεψε και πέτυχε το μεγαλύτερο γκολ της καριέρας του.

