Ο εμβληματικός πανηγυρισμός του Λιονέλ Μέσι από το 2017 «ζωντάνεψε» ξανά στο «Μπερναμπέου», με τον μποξέρ Λαουτάρο Ντελ Κάμπο να επιδεικνύει τη φανέλα με το Νο.10 της Μπαρτσελόνα μετά τη νίκη του.

Το 2017, κατά τη διάρκεια του «Clasico» ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε στις καθυστερήσεις, «σφραγίζοντας» τη νίκη των φιλοξενούμενων με τελικό σκορ 3-2. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ μετά τον πανηγυρισμό του έβγαλε τη φανέλα του δείχνοντας επιδεικτικά στον κόσμο της Βασίλισσας το όνομα και τον αριθμό «10», με τον οποίον αγωνιζόταν.

Επτά χρόνια αργότερα, ο μποξέρ Λαουτάρο Ντελ Κάμπο επανέλαβε τον ίδιο χαρακτηριστικό πανηγυρισμό στο «La Velada del Año», event που διοργανώνεται από streamers και περιλαμβάνει «μάχες» μεταξύ ερασιτεχνών.

Μετά τη νίκη του σήκωσε στον αέρα τη φανέλα του συμπατριώτη του και μάλιστα μέσα στο κατάμεστο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όπως ακριβώς είχε κάνει ο θρύλος των Μπλαουγκράνα.

Boxer Lautaro del Campo celebrated his victory at the Santiago Bernabeu by doing Lionel Messi's iconic celebration 😭😂😭 pic.twitter.com/CHImBUpGI7