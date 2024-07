Ολι Γουότκινς: Στα παπούτσια του Χάρι Κέιν!

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Όταν η μοίρα παίζει τη δική της μπάλα, ούτε ο καλύτερος αμυντικός δεν μπορεί να την κοντράρει. Ο Όλι Γουότκινς είχε όνειρο να μοιάσει στον Χάρι Κέιν και το 2018, παίκτης της άσημης Μπρέντφορντ είδε στην προπόνηση της ομάδας τον κόουτς των επιθετικών της Εθνικής Αγγλίας. Για αρκετή ώρα τον ρωτούσε τα πάντα για το είδωλό του, για τις κινήσεις του στην αντίπαλη άμυνα. Ηξερε πως και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορούσε να τον κάνει καλύτερο.

Και το βράδυ της Τετάρτης (10/7) φρόντισε να βγάλει στο γήπεδο αυτά που έμαθε! Πήρε τη θέση του Κέιν και με ένα απίθανο σεντερφορίσιο γκολ έδωσε ιστορική νίκη στην ομάδα του. Ηταν το δεύτερο γκολ που μπαίνει ποτέ μετά το 90' σε ημιτελικό EURO μετά από αυτό του Λαμ το 2008.

Χάρη σε αυτή του την εμφάνιση κόντρα στην Ολλανδία παίρνει επάξια τον τίτλο του Too Goody's To Be True παίκτη της 21ης ημέρας του Euro.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ο Όλι Γουότκινς μπήκε στα «παπούτσια» του Χάρι Κέιν. Ο 28χρονος επιθετικός πήρε τη θέση του αρχηγού λίγα λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα με την Ολλανδία και με ένα απίθανο σεντερφορίσιο γκολ στις καθυστερήσεις έδωσε ιστορική νίκη στην Aγγλία. 😤 Αυτό που έκανε αρκεί για να πάρει τον τίτλο του Too Goody's To Be True παίκτη της 21ης ημέρας του Euro 2024.

Μόλις 20 λεπτά είχε παίξει σε αυτό το EURO, όταν όμως έχει ψυχολογία όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Πως το ξέρουμε: «Πάλμερ θα μπούμε μαζί και θα μου κάνεις ασίστ» είπε λίγο πριν τις εμπνεύσεις του Σάουθγκεϊτ.

