Μπουκάγιο Σάκα: Ξόρκισε τους δαίμονές του

Σε αυτόν τον εξουθενωτικό προημιτελικό με την Ελβετία, ο Μπουκάγιο Σάκα έτρεξε 13,26 χλμ., στέλνοντας με την γκολάρα του το ματς στη ρώσικη ρουλέτα. Εκεί, ήρθε ένα τελευταίο τεστ στην προσπάθεια να διώξει τους δαίμονές του. Ένα πέναλτι. Χρειάστηκαν περίπου 20 δευτερόλεπτα να περπατήσει από το κέντρο στην άσπρη βούλα. Οι σκέψεις που χώρεσαν στο μυαλό του δεκάδες σε αυτό το σύντομο διάστημα.

Ο Σάκα αισθάνθηκε ξανά πως κουβαλάει τις ελπίδες του έθνους στους ώμους του, όμως αυτή τη φορά δε λάθεψε, δεν άφησε το βάρος να λυγίσει. Αψογη εκτέλεση και γκολ. Οι δαίμονες εξαφανίστηκαν!

Πώς να μην τον ανακηρύξουμε ως τον Too Goody's To Be True παίκτη στη 19η αγωνιστική ημέρα του Euro;

«Πονούσα τόσο πολύ και ένιωθα ότι είχα απογοητεύσει όλους τους φιλάθλους και την οικογένειά μου στην Αγγλία», τόνιζε τρία χρόνια νωρίτερα μετά το χαμένο πέναλτι που έδωσε τον τίτλο στην Ιταλία.

Ο συνδυασμός έμπνευσης και εκτέλεσης του Σάκα είναι σπάνιος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει εδραιώσει τον εαυτό του ως must επιλογή για τον Σάουθγκεϊτ σε μια εποχή που ο προπονητής έχει τόσους πολλούς παίκτες.

