Ντάνι Όλμο: Ρουά ματ με δυο κινήσεις

Μπορεί η κεφαλιά του Μερίνο να βρίσκεται ήδη στο «Μουσείο del Prado», ωστόσο ο κολοσσός ήταν ο Ντάνι Όλμο. Αυτός που κράτησε την ομάδα όρθια τη στιγμή που ο Ντε λα Φουέντε διάβαζε... θολά το ματς. Πήρε τη θέση του Πέδρι και οι Ιβηρες όχι μόνο δεν πάγωσαν, αλλά με τον «Ταύρο» της Λειψίας πέτυχαν πρώτοι γκολ και από τα πόδια του ήρθε το σοκ των Γερμανών.

Πιστεύετε ότι υπάρχει συζήτηση για τον Too Goody's To Be True παίκτη μας για την 18η ημέρα του Euro; Μα φυσικά και ήταν ο Ντάνι Όλμο!

🇪🇸 O Nτάνι Όλμο έγραψε χρυσή σελίδα στη Στουτγκάρδη κι έκανε ρουά ματ στη Γερμναία με δυο κινήσεις, μια στο 51' και μια στο 119', στέλνοντας την Ισπανία στους «4» του Euro. Δεν θα μπορούσαμε να μην τον επιλέξαμε ως τον Too Goody's To Be True παίκτη για την 18η ημέρα της διοργάνωσης.

Στη Γερμανία είναι σταρ, όμως πλέον είναι και στην Ισπανία. Άλλωστε, ο ίδιος έφυγε στα 16 του από το Ζάγκρεμπ και δεν γύρισε ποτέ, γιατί η Ιβηρική είναι η πατρίδα που λατρεύει.

Ο Όλμο έγραψε χρυσή σελίδα στη Στουτγκάρδη κι έκανε ρουά ματ με δυο κινήσεις, μια στο 51' και μια στο 119'!

