Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Στέφανο Πιόλι υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Αλ Ιτιχάντ!

Στο «τιμόνι» της Αλ Ιτιχάντ για τα επόμενα τρία χρόνια ο Στέφανο Πιόλι!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πρώην τεχνικός της Μίλαν, κάνει το ταξίδι για τη Σαουδική Αραβία και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδα των Καρίμ Μπενζεμά, Φαμπίνιο, Ενγκολό Καντέ.Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Saudi Pro League απέλυσε τον Μαρσέλο Γκαγιάρδο μετά τη διαμάχη με τον Μπενζεμά.

Εδώ το σχετικό tweet:

🚨 EXCL: Stefano Pioli signs three year deal as new Al Ittihad manager! 🟡⚫️🇸🇦



Saudi’s back and Al Ittihad ready for new ambitious era with former Serie A winner manager at AC Milan.



Ittihad believe Pioli is perfect choice for new project.



Here we go. 🇮🇹🤝🏻 pic.twitter.com/CCnzyrH412