Οι οπαδοί της Φίτεσε πανηγύρισαν τη διαφαινόμενη σωτηρία της ομάδας από τη διάλυση (vid)

Η Φίτεσε πρόλαβε και υπέβαλε εγκαίρως όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην επιτροπή προσφυγών της Ομοσπονδίας και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο!

Το βράδυ της Δευτέρας, ξημερώματα Τρίτης (02/07), η Φίτεσε ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Franke και Parry και ένα μεγάλο εμπόδιο για τη συνέχιση της ύπαρξης της ομάδας ξεπεράστηκε! Βάσει αυτής της συμφωνίας, το club έχει πλέον παράσχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην επαγγελματική επιτροπή της KNVB (ολλανδική ομοσπονδία ποδοσφαίρου), συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και της αλλαγής εξουσίας.

Ο Γενικός Διευθυντής λέει: «Η υπομονή όλων δοκιμάστηκε για άλλη μια φορά. Είναι αξιοσημείωτο το πώς λειτουργούν ορισμένες διαδικασίες, ειδικά όταν πλησιάζει μια προθεσμία. Στη συνέχεια, πολλά μέρη παίζουν σκάκι σε πολλές σανίδες ταυτόχρονα και εμείς ως Βίτεσε για παράδειγμα, αποφασίζουμε να προσεγγίσουμε δωρητές από την εκστρατεία crowdfunding για να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους για αποζημίωση. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα ακούμε ότι τελικά υπάρχει κίνηση μεταξύ Franke και Parry. Με αυτή τη συμφωνία μπορέσαμε επίσης να κανονίσουμε όλα τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα. Αυτό ήταν επιτυχές. Έχουμε υποβάλει την προσφυγή μας, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του αιτήματος για αλλαγή ελέγχου. Με λίγα λόγια, τηρήσαμε την προθεσμία. Τώρα περιμένουμε να εκδικαστεί η υπόθεση».

Er is ondanks alle chaos van vandaag tóch een deal tussen Guus Franke en Coley Parry over de overname van #Vitesse, waarmee in ieder geval de zaak tegen intrekken licentie aangevochten kan worden. Supporters juichen buiten bij Papendal. "Guusje is van ons, olé, olé", klinkt het. pic.twitter.com/UBmjQYXAPw