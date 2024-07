Λαμίν Γιαμάλ: Τeenager στα χνάρια του Κριστιάνο

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι έφηβος 16 ετών. Βάσει ηλικίας, δηλαδή, δεν μπορεί ακόμα να οδηγεί, όπως και να εργάζεται μετά τις 11 το βράδυ στη Γερμανία. Ο μικρός όμως... εργάστηκε και μάλιστα μοίρασε και ασίστ για την ανατροπή της Ισπανίας και την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro.

Ήταν με διαφορά ο Too Goody's To Be True παίκτης μας στη 15η ημέρα του Euro 2024!

Όταν δεν φοράει την κόκκινη φανέλα με το αστέρι της παγκόσμιας πρωταθλήτριας του 2010 (τότε, δηλαδή, που ήταν μόλις τριών ετών!), ο Λαμίν βρίσκει χρόνο για να μιλήσει διαδικτυακά με τους γονείς και τους φίλους του, αλλά και να διαβάσει τα μαθήματά του. Τα κατάφερε κι εκεί, αφού πέρασε τις εξετάσεις που έδινε τα πρωινά πριν τις προπονήσεις.

«Όταν ξεφεύγω για πρώτη φορά από έναν αμυντικό, τον βλέπω ήδη φοβισμένο» δήλωσε τις προάλλες ο αθεόφοβος, ο οποίος έγινε ο πρώτος teenager με δυοπ ασίστ σε Euro, κάτι που είχε πετύχει ο Κριστιάνο το 2004. Η φρεσκάδα του Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους λόγους που το EURO 2024 είναι τόσο ωραίο.

Τόσο ωραίο όσο κι ένα Extreme Caesar's Club με κοτόπουλο φιλέτο και αυθεντική Caesar's sauce, ανάμεσα σε φρυγανισμένο ψωμί του τοστ, με bacon, τριμμένο τυρί, τομάτα, μαρούλι και τηγανιτές πατάτες από τα Goody's Burger House.

Τι περιμένεις; Kάνε κι εσύ τη δική σου παραγγελία από τα Goody's Burger House κι απόλαυσε τα μεγαλύτερα ματς του φετινού Euro όπως τους αξίζει!