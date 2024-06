Παρελθόν από την Ντέβα ο Κολοβός

Μετά από 28 παιχνίδια όπου είχε 4 γκολ και 4 ασίστ, ο Δημήτρης Κολοβός αποτελεί παρελθόν από την Ντέβα της Ινδονησίας με την πρώην πλέον ομάδα του Έλληνα επιθετικού να τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

Έτοιμος για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Δημήτρης Κολοβός. Ο Έλληνας επιθετικός αποτελεί παρελθόν από την Ντέβα της Ινδονησίας όπου αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια έχοντας 4 γκολ και 4 ασίστ. Οι Ινδονήσιοι ευχαρίστησαν τον 31χρονο ποδοσφαιριστή για την προσφορά του και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας του.

𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔 𝐃𝐈𝐌𝐈𝐓𝐑𝐈𝐎𝐒 𝐊𝐎𝐋𝐎𝐕𝐎𝐒‼️



28 appearances

4 goals

4 assis



Good luck on your next journey 🖤🤍💛#DUFC#anakdewa#liga1 pic.twitter.com/F4u0NdOBZi