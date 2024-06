Το Gazzetta στο Euro 2024: Το «είμαστε σκ@τ@» των Άγγλων και το ξέφρενο πάρτι των Σλοβένων με ήρωες τους Σπόραρ-Τσέριν (vids)

Το Gazzetta επέστρεψε στην Κολωνία για το Αγγλία Σλοβενία και έζησε από κοντά το πόσο «σκ@τ@» είναι η ομάδα του Σάουθγκεϊτ, αλλά και το ξέφρενο πάρτι των Σλοβένων με τους Σπόραρ-Τσέριν και Βέρμπιτς... οργανωτές.

Αποστολή στη Γερμανία για το Euro 2024: Παναγιώτης Δαλαταριώφ, Γιάννης Σαπουντζάκης, Βασίλης Τεμπέλης, Αλεξάνδρα Οικονόμου

Το τουρ στο Euro με την υποστήριξη της Novibet συνεχίζεται...

Τι είχε η χθεσινή μέρα; Εκτός από πυρετό για την Αλεξάνδρα και πόνο στα κόκκαλα για τον Βασίλη είχε και τέσσερα ματς. Ματσάρες.

Το Eurotrip του Gazzetta βρέθηκε και πάλι στην Κολωνία. Σ' αυτήν την τόσο όμορφη πόλη. Πριν βρεθούμε εκεί, ξεκινήσαμε τη... μάχη με το να βρούμε ένα καθαριστήριο για να πλύνουμε τα ρούχα μας και ένα φαρμακείο που θα δεχόταν visa. Είχαμε 0/2. Ετι, αρκεστήκαμε στς βιταμίνες που είχαμε και στο... δυνατό αν

Το Αγγλία-Σλοβενία ήταν ο λόγος. Οι Άγγλοι είχαν φροντίσει να γεμίσουν τους δρόμους της πόλης.

Οι φωνές τους, οι μπύρες τους, τα «coming home», «England save the king» έκαναν την εμφάνισή τους.

Μετά το ματς με τη Σλοβενία, όπου οι παίκτες του Σάουθγκεϊτ έπαιξαν άθλια, αυτά τα συνθήματα μετατράπηκαν σε «We’re shit but we won the group».

Αν μη τι άλλο ξέρουν την κατάσταση οι οπαδοί της εθνικής και την αντιμετωπίζουν με χιούμορ.

«We’re shit but we won the group»



😂 pic.twitter.com/9vOKGo7FZg — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 25, 2024

Με το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης, οι παίκτες των λιονταρών έκατσαν να τα... ακούσουν από την εξέδρα. Την ίδια στιγμή στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, οι Σπόραρ, Βέρμπιτς, Κούρτιτς κι ο MVP Τσέριν ζούσαν το δικό τους όνειρο μαζί με τους συμπατρώτες τους, οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν και τους φέρονται ως ήρωες.

Αυτό μας είπαν αργότερα στην κάμερα του Gazzetta οι διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού.

Το βράδυ έκλεισε με την επιστροφή μας στο Λούτσεσαϊντ. Ύστερα από 1,5 ώρα οδήγησης φτάσαμε για την τελευταία μας διανυκτέρευση εδώ όπου ζήσαμε όλη τη φάση των ομίλων.

Από σήμερα το απόγευμα νέο σπίτι (για λίγο). Θα τα πούμε από το Γκελσενκίρτσεν για το Γεωργία-Πορτογαλία! Stay tuned. Στο Gazzetta!