Aν αυτός υποτίθεται πως ήταν ο όμιλος του... θανάτου, κανείς δεν το είπε στον Μαρσέλ Ζάμπιτσερ και στην παρέα του. Ο σταρ της Αυστρίας και η παρέα του, διέλυσαν την Πολωνία και κατέστρεψαν την Ολλανδία που έψαχνε την πρωτιά.

Τα φώτα έπεσαν στον Ζάμπιτσερ, ο οποίος ήταν με διαφορά ο Too Goody's To Be True παίκτης στη δωδέκατη ημέρα του Euro 2024.

Μαρσέλ Ζάμπιτσερ, ένας ελβετικός σουγιάς από την Αυστρία! Με ένα τρελό, μοναδικό τελείωμα έριξε την Ολλανδία στο καναβάτσο κι εκτόξευσε την ομάδα του στην κορυφή του ομίλου. Ήταν με διαφορά ο Too Goody's To Be True παίκτης στη δωδέκατη ημέρα του Euro 2024.

Με ένα τρελό, μοναδικό τελείωμα έριξε τους Οράνιε στο καναβάτσο κι εκτόξευσε την ομάδα του στην κορυφή. Άλλωστε, ο πρωταγωνιστής της ημέρας δεν αντέχει την ήττα. Δεν ήταν ποτέ καλός στο να δέχεται μια αποτυχία, έσπασε αρκετά, τσακώθηκε με πολλούς, όμως ο χρόνος τον ηρέμησε.

Αν θα του δίναμε ένα παρατσούκλι; Ελβετικός σουγιάς από το Βελς της Αυστρίας. Ο Νάγκελσμαν εκμεταλλεύτηκε αυτή την εντυπωσιακή συνέπεια του στο γήπεδο, έδωσε σκυτάλη στους επόμενους προπονητές του και πλέον ο Ζάμπιτσερ μπορεί να κάνει τα πάντα στη μεσαία γραμμή.

