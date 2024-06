Νίκλας Φίλκρουγκ: Με το βλέμμα της Τίγρης

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Ο Νίκλας Φίλκρουγκ έσωσε την τιμή των Γερμανών την απομάκρυνε από την ενδεχόμενη γιγαντομαχία με την Ιταλία και κράτησε ψηλά την αυτοπεποίθηση των γηπεδούχων. Ο παικταράς της Ντόρτμουντ μπήκε στο 76' όταν το ματς... φώναζε για έναν παίκτη των δικών του δυνατοτήτων.

Ήταν με διαφορά ο Too Goody's To Be True παίκτης στη δέκατη ημέρα του Euro 2024.

Διαδοχικές σέντρες δεν έβρισκαν κανένα αποτέλεσμα και ο Νάγκελσμαν αποφάσισε πως ήταν η ώρα να παίξει αυτό το χαρτί και δικαιώθηκε από τον παίκτη που ξέρει να δίνει μάχες. Μέχρι το 2021 έπαιζε στη Β' γερμανίας και μέσα σε μια τριετία εκτοξεύθηκε. Ανέβασε τη Βέρντερ Βρέμης, ενώ στα 29 του χρόνια έγινε ο γηραιότερος διεθνής της τελευταίας 20ετίας.

Γιατί είναι τέτοιος μαχητής; Γιατί ακούει «Eye of the Tiger», τον εμπνεέι όσο τίποτα άλλο και ο Nagelsmann ξέρει πως έχει μια τίγρη στην αντίπαλη περιοχή. Αλήθεια, πως θα αισθανόσασταν με ένα δόντι αντιπάλου καρφωμένο στο μέτωπό σας; Ο Φίλγκρουγκ πάντως το διασκέδαζε την ώρα της επέμβασης στο νοσοκομείο.

Το παρατσούκλι του είναι Λούκε, δηλαδή «κενό», λόγω των μπροστινών του δοντιών. Εμείς θα πούμε ότι κάλυψε τέλεια το κενό που υπήρχε στη γερμανική επίθεση. Με αυτό το τέρμα έφτασε τα τέσσερα ως αλλαγή για την εθνική του σε μεγάλα τουρνουά.

