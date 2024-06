Κριστιάνο Ρονάλντο: Στα 39 του είναι αγνώριστος

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν με διαφορά ο Too Goody's To Be True παίκτης στην ένατη ημέρα του Euro 2024.

Μια λέξη για τον CR7, αγνώριστος. Το Euro 2024 μας δείχνει έναν Ronaldo που δεν γνωρίζαμε πριν. Εξ ου και η αποθέωση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου: "Μας φέρνει εμπειρία, γνώση, τελειώματα, δημιουργεί χώρους".

Στα 39 του χρόνια δεν κουράζεται: συνεχίζει να τρέχει ακατάπαυστα και να κάνει άνω - κάτω τους αντιπάλους. Μία από τις κινήσεις του πίσω από την πλάτη της άμυνας οδήγησε στο 0-3 της Πορτογαλίας κόντρα στην Τουρκία. Ο Palhinha τον έβγαλε τετ-α-τετ και, αντί να σκοράρει, έδωσε το γκολ στον Bruno Fernandes για να αφήσει πίσω του τον Karel Poborsky (6 ασίστ) και να γίνει, με επτά ασίστ, ο πρώτος στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.

Πάμε λίγο να δούμε τα ρεκόρ του στα EURO:

Πρώτος σκόρερ, περισσότεροι αγώνες, περισσότερες νίκες και τώρα περισσότερες ασίστ. Ήταν το ρεκόρ που του έλειπε. Φυσικά, σε μια άλλη εποχή, θα το είχε… πετάξει στα σκουπίδια, θα πλάσαρε κι ας το έχανε. Αυτή τη φορά, ήταν αρχηγός. Όπως είπαμε. Αγνώριστος. Οι κερκίδες τον αποθέωσαν με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Χαμογέλασε, κατάλαβε ποιος είναι ο ρόλος του στην ομάδα. Στα 39 του χρόνια παραμένει σταρ κι ας άφησε την Ευρώπη.

