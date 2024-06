H μητέρα του θρυλικού Πελέ, Σελέστε Αράντες, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (21/6) σε ηλικία 101 ετών.

Περίπου 1,5 χρόνο μετά τον θάνατο του Πελέ σε ηλικία 82 ετών απεβίωσε η μητέρα του. Όπως έκανε γνωστό η ομάδα που συνέδεσε την ιστορία της με την καριέρα του «Βασιλιά», η Σάντος, η Σελέστε Αράντες απεβίωσε σε ηλικία 101 ετών.

«Ήταν 101 χρόνια μιας ιστορίας ζωής γεμάτη έμπνευση. Μία μαύρη γυναίκα που αντιμετώπισε τις άπειρες αντιξοότητες της ζωής για χάρη της οικογένειάς της. Αναπαύσου εν ειρήνη Βασίλισσα. Η στοργή, ο θαυμασμός και η ευγνωμοσύνη της Σάντος θα μείνουν για πάντα», αναφέρει στην ανακοίνωση του το βραζιλιάνικο κλαμπ.

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Celeste Arantes do Nascimento, mãe do nosso eterno Rei.



Nascida em Três Corações, Celeste teve uma infância difícil ao lado de seu irmão Jorge. Ainda jovem, conheceu Dondinho, com quem viveu uma grande história de… pic.twitter.com/HWkxRws6Xi