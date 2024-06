Τις ικανότητες του στο Muay Thai ανέδειξε ο Μάριο Μπαλοτέλι μέσα από τα social media.

Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι ο Super-Mario Μπαλοτέλι έχει τη δική του ξεχωριστή τρέλα. Ο Ιταλός επιθετικός έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Κάτι τέτοιο επιδίωξε να κάνει και στην Ταϊλάνδη όπου βρίσκεται για διακοπές. Ο «τρελο Μάριο» άφησε το ποδόσφαιρο για λίγο και το... γύρισε στο Muay Thai. Ο Ιταλός φορ έκανε και μια σχετική ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αναδεικνύοντας τις ικανότητες του και στις πολεμικές τέχνες.

Το αποτέλεσμα δείχνει κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό, με τις ικανότητες του Μπαλοτέλι στο Muay Thai να εντυπωσιάζουν. Το ζητούμενο πάντως είναι να μην δούμε τον Μπαλοτέλι να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες εντός των γηπέδων...

Italian footballer, Mario Balotelli, in Thailand getting some Muay Thai training 🥊



(via @FinallyMario) pic.twitter.com/Jt1TbpSETf