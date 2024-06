Στάνισλαβ Λομπότκα: «Κανονιά» με ΜVP τον Ινιέστα της Σλοβακίας

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Υπάρχει άραγε πιο Too Goody's To Be True παίκτης στην τέταρτη ημέρα του Euro 2024 από τον Στάνισλαβ Λομπότκα της Σλοβακίας;

Η Σλοβακία έριξε την πρώτη κανονιά στο EURO κι έγινε από το πουθενά φαβορί για την πρόκριση στους «16». Ο Λουκάκου έχασε τα άχαστα, αλλά κι αυτά που έβαλε δε μέτρησαν. Αν δεν είχε... αντίπαλο το VAR θα ήταν ο MVP. Αυτός που χαμογέλασε όμως ήταν ο Στάνισλαβ Λομπότκα, ο μέσος της Νάπολι, ο οποίος έκανε μεγάλο ματς.

Μπορεί να μη σκόραρε, μπορεί να μη μοίρασε ασίστ, όμως η μαεστρική του δουλειά στη μεσαία γραμμή ήταν αυτή που κράτησε όρθια την ομάδα. Ο Σπαλέτι τον έχει χαρακτηρίσει ως τον Ινιέστα της Νάπολι και μπορεί να είναι... κομματάκι υπερβολικός, ωστόσο ξέρει πως ο Σλοβάκος κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Άλλωστε, στο ταλέντο του έχει υποκλιθεί και ο Τσάβι, ο οποίος τον ήθελε στην Μπαρτσελόνα. Κατάπιε πολλά χιλιόμετρα, είχε επιτυχία στις πάσες που ξεπέρασε το 90%, βοήθησε ανασταλτικά, αλλά και δημιουργικά.

