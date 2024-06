Χάμες Ροντρίγκες: «Δεν σκοπεύω να υπογράψω στη Μπόκα Τζούνιορς ή να μετακομίσω στην Αργεντινή»

Ο Χάμες Ροντρίγκες σε δηλώσεις του αποκαλύπτει πως δεν έχει σκοπό να υπογράψει στη Μπόκα Τζούνιορς ή να μετακομίσει στην Αργεντινή.

Τα ενδεχόμενα περί μεταγραφής στη Μπόκα Τζούνιορς ή μετακόμισης του στην Αργεντινή έκλεισε ο Χάμες Ροντρίγκες.

Ο 32χρόνος μέσος του Σάο Πάολο και πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού δεν εξετάζει το ενδεχόμενο μεταγραφής του τώρα, αφού δηλώνει πως είναι αφοσιωμένος στο Κόπα Αμέρικα και μετά θα αποφασίσει για το ποδοσφαιρικό του μέλλον.

Το Κόπα Αμέρικα έχει πρεμιέρα στις 21/06 και ο Χάμες δεν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Να θυμίσουμε πως ο 32χρόνος Κολομβιανός μετρά 8 εμφανίσεις με τη φανέλα του Σάο Παολο σκοράροντας 1 γκολ.

