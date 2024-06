Την τελευταία του πνοή άφησε ο 26χρονος Ματίγια Σάρκιτς της Μίλγουολ

Η Μίλγουολ έκανε γνωστό πως ο ποδοσφαιριστής της, Ματίγια Σάρκιτς άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου.

Μία δυσάρεστη είδηση αναγκάστηκε να κάνει γνωστή η Μίλγουολ, αφού ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, Ματίγια Σάρκιτς, άφησε την τελευταία του πνοή στα 26 του χρόνια. Ο διεθνής Μαυροβούνιος κίπερ βρισκόταν διακοπές στην πατρίδα του όταν ξαφνικά κατέρρευσε στο σπίτι του.

Το περιστατικό αυτό συνέβη το πρωί του Σαββάτου (15/06) κι ενώ περνούσε την ημέρα με φίλους στο σπίτι του, οι οποίοι και ήταν παρόντες την ώρα του τραγικού συμβάντος. Κάλεσαν άμεσα το ασθενοφώρο, αλλά δυστυχώς οι προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό προσωπό δεν είχαν αποτέλεσμα κι έτσι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχασε την ζωή του στις 06,30.

Η τοπική αστυνομία πήγε στο σημείο και ξεκίνησε έρευνα, αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως ο θάνατός του οφείλεται σε φυσικά αίτια.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.