Φλόριαν Βιρτς: O μαέστρος της Γερμανίας

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Υπάρχει πιο Too Goody's To Be True παίκτης στην πρεμιέρα του Euro 2024 από τον Φλόριαν Βιρτς της Γερμανίας; Οι μετοχές του πριν τη διοργάνωση ήταν στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το Euro του δίνει την ευκαιρία να εκτιναχθoύν ακόμα περισσότερο και ο 21χρονος μπήκε αποφασισμένος να πετύχει.

Από την πρεμιέρα κιόλας έδειξε πως μπορεί να συνεχίσει τη χρονιά, από εκεί που την άφησε, από την κορυφή. Ο Βιρτς σκόραρε το πρώτο γκολ κόντρα στους Σκωτσέζους κι έγινε ο νεαρότερος Γερμανός παίκτης που πετυχαίνει γκολ σε Euro. Σε ηλικία 20 ετών και 42 ημερών βρήκε δίχτυα και ξεπέρασε τον Χάβερτς.

#toogoodystobetrue #euro2024 #goodysburgerhouse ♬ πρωτότυπος ήχος - gazzetta.gr @gazzetta.gr 🇩🇪⭐️ Ο Φλόριαν Βιρτς είναι ο μαέστρος της Γερμανίας. Κάνοντας ένα συγκλονιστικό ματς κόντρα στη Γερμανία ξεχώρισε από την πρεμιέρα του Euro. Είναι ο Too Goody’s to Be True παίκτης της πρώτης ημέρας και εμείς τον απολαμβάνουμε κάνοντας την παραγγελία μας από τα Goody’s Burger House @Goody’s Burger House #gazzettagr

Από τον σοβαρό τραυματισμό του 2022 στην καταξίωση. Ένας μαέστρος με την μπάλα στα πόδια. Τι καλύτερο, λοιπόν, από τον απολαμβάνεις στους αγώνες του στο Euro με ένα μαεστρικό burger από τα Goody's Burger House, όπως το Philly Crispy Bacon Extreme Burger;

Kάνε τη δική σου παραγγελία από τα Goody's Burger House και απόλαυσε τα μεγαλύτερα ματς του φετινού Euro όπως τους αξίζει!