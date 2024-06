Κινέζοι οπαδοί ποδοσφαίρου «πλημμύρισαν» με αγάπη και... χρήματα τον πάγκο με φαγητό του τερματοφύλακα της Σιγκαπούρης μετά την απόδοσή του σε έναν αγώνα που βοήθησε έμμεσα την Κίνα να προχωρήσει στον τρίτο προκριματικό γύρο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026!

Μπορεί να έχασε 1-0 από τη Νότια Κορέα, όμως η Κίνα κατέφερε να πάρει την πρόκριση για την τελευταία φάση των προκριματικών της ασιατικής ζώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 χάρη στον τερματοφύλακα της Σιγκαπούρης!

Ο Χασάν Σάνι, ένας 40χρονος κίπερ έγινε διασημότητα μέσα σε μια νύχτα στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ήττα της Σιγκαπούρης με 3-1 από την Ταϊλάνδη την Τρίτη.

Χάρη σε αυτό το αποτέλεσμα και την διαφορά τερμάτων η Κίνα πήρε την πρόκριση στον τελευταίο γύρο προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026 [θα είχε αποκλειστεί αν η Ταϊλάνδη είχε κερδίσει με τρία γκολ διαφορά].

Ο Σάνι έκανε αρκετές αποκρούσεις για να μην συμβεί κάτι τέτοιο και οι Κινέζοι έσπευσαν να τον ευχαριστήσουν κάνοντας ουρές για να αγοράσουν όλο το φαγητό στο περίπτερο που τρέχουν ο Σάνι και η γυναίκα του στη Σιγκαπούρη!

Όσοι βρίσκονται στην Κίνα στέλνουν χρήματα χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής QR του πάγκου, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί ευρέως στο διαδίκτυο.

