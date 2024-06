Η Κάντιθ απέτρεψε την έξωση 88χρονης γιαγιάς αγοράζοντας το σπίτι της

Η Κάντιθ, μέσω του Ιδρύματός της, κατάφερε να σταματήσει μια έξωση στην πρωτεύουσα της πόλης!

Η Μαρία Μουνιόθ, μια 88χρονη γιαγιάκα κλήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στη γειτονιά Pópulo μέχρι τις 27 Ιουνίου αφού το επί σειρά ετών διαμέρισμά της θα μετατρεπόταν σε τουριστική κατοικία. Τελικά, οι ιδιοκτήτες του σπιτιού κατέληξαν σε συμφωνία για την πώληση του σπιτιού στο Κάντιθ και έτσι διεκπεραίωσαν την αναστολή μιας έξωσης που είχε θέσει την πόλη της Ανδαλουσίας σε πολεμικές βάσεις.

Μετά από αρκετές δίκες, οι σημερινοί ιδιοκτήτες του σπιτιού είχαν την υποστήριξη της Δικαιοσύνης για να εκδιώξουν την ηλικιωμένη γυναίκα στο τέλος του μήνα. Η διαδικασία όμως έχει σταματήσει μόλις 13 ημέρες μετά την εκτέλεσή της χάρης στο Cadista club Foundation -το ίδρυμα της ποδοσφαιρικής ομάδας Κάντιθ- το οποίο αγόρασε το διαμέρισμα της Μαρία από τους ιδιοκτήτες του, την οικογένεια Μπλετράμι, και της έδωσε συμβόλαιο μίσθωσης αορίστου χρόνου για το ίδιο ενοίκιο που πλήρωνε, περίπου 90 ευρώ το μήνα, σύμφωνα με το Diario de Cadiz.

Η οντότητα θα πληρώσει το ίδιο τίμημα για το ακίνητο που πρόσφεραν στον ενοικιαστή της, 147.000 ευρώ, ποσό που είναι απρόσιτο για τη Μαρία και την οικογένειά της.

LaLiga side Cadiz CF helped purchase the apartment of an 88-year-old woman, to prevent her from being evicted from the place she had been living in since 1967 🥹🟡



