Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Μπενφίκα έκανε πρόταση στην Άλκμααρ για τον Βαγγέλη Παυλίδη και φαίνεται πως οι δύο πλευρές τείνουν προς συμφωνία.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματ Μορέτο αποκάλυψε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X πως η Μπενφίκα κατέθεσε την προσφορά της για τον Βαγγέλη Παυλίδη στην Άλκμααρ και μάλιστα οι δύο πλευρές δεν απεχουν πολύ από την συμφωνία.

Το στάδιο των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή είναι αρκετά προχωρημένο, αφού τα 17+2 εκατ. ευρώ που προσέφεραν οι Πορτογάλοι είναι κοντά στο να καλύψουν τις απαιτήσεις των Ολλανδών για να κλείσει η συμφωνία.

Υπογραμμίζει δε πως η Μπενφίκα έχει ήδη αποσπάσει το «ναι» του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, έχοντας κάνει και τη δική του έρευνα για να μάθει για εκεί είτε μέσω συμπαικτών του, όπως ο Βλαχοδήμος, είτε μέσω άλλων πηγών πληροφόρησης.

