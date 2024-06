Ανεπανάληπτη ήταν η παρουσίαση του Τιάγκο Σίλβα από τη Φλουμινένσε, με τα νούμερα προσέλευσης στο Μαρακανά να σπάνε κάθε ρεκόρ!

Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον Τιάγκο Σίλβα. Έπειτα από τέσσερα χρόνια στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τσέλσι ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να επιστρέψει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στη Φλουμινένσε.

Ήταν δεδομένο ότι οι οπαδοί της «Φλου» θα έκαναν... χαμό για τον 38χρονο κεντρικό αμυντικό. Αυτό που συνέβη ωστόσο τα ξημερώματα του Σαββάτου στην παρουσίαση του στο «θρυλικό» Μαρακανά δεν έχει προηγούμενο. 55.000 φίλαθλοι της Φλουμινένσε έδωσαν το παρών στο Μαρακανά για να αποθεώσουν τον Τιάγκο Σίλβα στην επίσημη παρουσίαση που πραγματοποίησε ο βραζιλιάνικος σύλλογος για λογαριασμό του.

Πρόκειται για ένα ασύλληπτο ρεκόρ για τα βραζιλιάνικα δεδομένα. Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν είχε υπάρξει τέτοια συγκέντρωση σε γήπεδο της χώρας για την παρουσίαση κάποιου ποδοσφαιριστή.

Thiago Silva's return to Brazil was a record-breaking spectacle! 💥🤩



No player presentation in Brazil has ever drawn a larger crowd. 🎆



A HISTORIC EVENT! (55k+ in attendance) ✨ pic.twitter.com/uL1W28g6sw