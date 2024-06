O Αγκιμπού χάρισε τη νίκη στην Γουινέα κόντρα στην Αλγερία με υπέροχο σουτ (vid)

Ο Αγκιμπού Καμαρά σκόραρε ένα υπέροχο τέρμα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του μέσα στην έδρα της Αλγερίας με 2-1 για τα προκριματικά Μουντιάλ της Αφρικής.

Με μία οβίδα από την γωνία της μεγάλης περιοχής ο Αγκιμπού Καμαρά σημείωσε ένα τρομερό τέρμα για την Γουινέα, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη κόντρα στην Αλγερία με 2-1. Πλέον οι δύο τους ισοβαθμούν στην κορυφή του έβδομου ομίλου της Αφρικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ έχοντας από έξι βαθμούς.

Το σκορ για την Γουινέα είχε ανοίξει στο 50ο λεπτό ο Σιλά, με την Αλγερία να ισοφαρίζει δύο λεπτά αργότερα με το αυτογκόλ του Μπαλντέ. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Αγκιμπού Καμαρά εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Μαντρέα έδιωξε με γροθιές, η μπάλα έφτασε στον Ντιακιτέ που γέμισε εκ νέου, όμως η άμυνα της Αλγερίας απομάκρυνε ξανά, με τον 23χρονο εξτρέμ του Ατρομήτου να βρίσκει την μπάλα στην κίνηση στην γωνία της μεγάλης περιοχής και αριστερά και να σκοράρει μ' ένα τρομερό σουτ.

Αυτό ήταν το 5ο τέρμα σε 29 συμμετοχές με την φανέλα της εθνικής ομάδας για τον Αγκιμπού Καμαρά. Εκείνος την φετινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ατρόμητο από τον Ολυμπιακό πραγματοποιώντας 23 συμμετοχές και σκοράροντας δύο γκολ.

Δείτε το υπέροχο τέρμα του:

Algeria 1-2 Guinea



Goals from Morlaye Sylla and Aguibou Camara sealed win for the visitors in their #2026WCQ

pic.twitter.com/7YoDBl2KOK