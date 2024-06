Η Σαμπρίνα Βίτμαν έγραψε ιστορία στο γεμανικό ποδόσφαιρο, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια μετά και την πρόσληψή της από τη διοίκηση της Ίνγκολσταντ.

Η Ίνγκολσταντ ανακοίνωσε την πρόσληψη της Σαμπρίνα Βίλτμαν στην τεχνική της ηγεσία και έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια σε επαγγελματική ομάδα της Γερμανίας.

Η 32χρονη λίγους μήνες νωρίτερα είχε αναλάβει χρέη υπηρεσιακής προπονήτριας μετά και την απομάκρυνση του Μίχαελ Κέλνερ, καθοδηγώντας την ομάδα στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της περασμένης σεζόν, με απολογισμό δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.

Η βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε η Ίνγκολσταντ στους τελευταίους τέσσερις αγώνες της σεζόν ώθησε τη διοίκηση της ομάδας να προχωρήσει στην πρόσληψη της Βίλτμαν ως μόνιμη προπονήτρια της ομάδας. Κάπως έτσι η 32χρονη έγραψε ιστορία στο γερμανικό ποδόσφαιρο, όντας η πρώτη που αναλαμβάνει επαγγελματική ομάδα της χώρας.

Sabrina Wittmann has:



🤝 been with German third tier club FC Ingolstadt for 19 years.



⚽️ started as a player in the B youth team.



🥈 won the runner-up spot in the A-Junior Bundesliga South/Southwest.



👩‍🍳 been named the interim head coach of the club until the end of the… pic.twitter.com/rX6PENmuPw