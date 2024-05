Μια ιστορία βγαλμένη από τα καλύτερα σενάρια του Hollywood έρχεται από τη Ρουμανία, με την Ντιναμό Βουκουρεστίου να υποψιάζεται ότι ο ποδοσφαιριστής της, Έντγκαρ Ιέ, έβαζε τον δίδυμο αδερφό του Εντελίνο να αγωνίζεται στη θέση του!

Ιστορία βγαλμένη από τα καλύτερα σενάρια έρχεται από τη Ρουμανία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στη χώρα, στην Ντιναμό Βουκουρεστίου έχουν βάσιμες υποψίες ότι ο ποδοσφαιριστής που απέκτησε τον περασμένο Γενάρη, Έντγκαρ Ιέ, έβαζε τον δίδυμο αδερφό του να αγωνίζεται στη θέση του!

Όπως αποκαλύπτουν στη Ρουμανία, όλα ξεκίνησαν όταν ο Έντγκαρ Ιέ (;) δεν μπορούσε να συνεννοηθεί στα αγγλικά. Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, ο 30χρονος αμυντικός που έχει περάσει από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την Μπαρτσελόνα, επικοινώνησε κανονικά στα αγγλικά με τους ανθρώπους της ομάδας όταν οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν το deal τους.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της Ντιναμό ζήτησαν από τον 30χρονο το δίπλωμα οδήγησης του, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να το παρουσιάσει, ρίχνοντας περισσότερο λάδι στη φωτιά. Πρόκειται για μια τρελή ιστορία η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με την υπόθεση να έχει ήδη περάσει στα χέρια των αρχών.

Φυσικά, εάν αποδειχθεί ότι στη θέση του Έντγκαρ Ιέ αγωνιζόταν ο αδερφός του, Εντελίνο, τότε οι δυο τους αναμένεται να τιμωρηθούν με αυστηρές ποινές, έχοντας εξαπατήσει μια επαγγελματική ομάδα, αλλά και μια ολόκληρη διοργανώτρια αρχή.

Με κυρώσεις ωστόσο απειλείται και η Ντιναμό, η οποία δίνει τη δική της μάχη για την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας. Τέλος, στη Ρουμανία τονίζουν ότι το ζήτημα μπορεί να λάβει άμεσο φινάλε με ένα απλό τεστ DNA, το οποίο και φαίνεται πως θα είναι το επόμενο βήμα των ανθρώπων του συλλόγου.

Why is Dinamo believing they signed Evelino and not Edgar?

They can't speak English with the player, even know they were certain Edgar spoke English.

The player they have (Edgar or Edelino) doesn't want to show the club his driver's license. https://t.co/R0DONShvKS