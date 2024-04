Θέλω να βλέπω μπάλα: Με γκολ στα ΠΑΟΚ-Κλαμπ Μπριζ και Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν τα ρέστα τους απόψε έχοντας το βλέμμα στους «4» του Conference League.

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός (18/4, 22.00): Ενα ανοιχτό ματς όπου περιμένουμε από τον τις δύο ομάδες να βρουν γκολ και ευχόμαστε στο τέλος να περάσει ο Ολυμπιακός. Στο Bet Builder της Novibet θα πάμε με τις επιλογές goal/goal, over 1.5, over 7,5 κόρνερ και over 3,5 κίτρινες σε απόδοση 2.85.

ΠΑΟΚ-Κλαμπ Μπριζ (18/4, 22.00): Η ήττα με 1-0 στο Βέλγιο σίγουρα ανατρέπεται κι αυτό θέλουμε και περιμένουμε να δούμε το βράδυ στην Τούμπα. Περιμένουμε από την ομάδα του Λουτσέσκου να πιέσει και στο τέλος να επικρατήσει ο... νόμος της καυτής έδρας του δικέφαλου του Βορρά. Θα πάμε με το 1 και over 1.5 που στη Novibet το βρίσκουμε σε τιμή 2.20.

Αταλάντα-Λίβερπουλ (18/4, 22.00): Το 3-0 των Ιταλών μέσα στο Ανφιλντ σαφώς και έχει κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή των παικτών του Κλοπ. Οι reds όμως είναι ομάδα που μπορούν να ανατρέψουν την οποιαδήποτε κατάσταση παρόλο που δεν είναι και στο καλύτερο... mood τους. Δεν θα ρισκάρουμε να πάμε με νίκη ή πρόκριση. Θα επιλέξουμε ωστόσο στο Bet Builder της Novibet το over 2,5, goal/goal και over 2.5 κίτρινες σε απόδοση 2.22.

Ρόμα-Μίλαν (18/4, 22.00): Οι λύκοι έχουν με το μέρος τους το 1-0 του πρώτου ματς. Δεδομένα, λοιπόν, οι ροσονέρι θα πάνε για γκολ. Θα επιλέξουμε το over 2.5 της Novibet σε απόδοση 1.91 που το θεωρούμε αρκετά ψηλά.