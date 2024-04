Champions League: Μάντσεστερ με 5.60, Μόναχο με 4.00

Μάχη γιγάντων το Etihad, παίζει τη σεζόν της η Μπάγερν στη ρεβάνς με την Άρσεναλ! Ανάλυση και προγνωστικά.

Παρί Σεν Ζερμέν και Ντόρτμουντ εξασφάλισαν ένα εισιτήριο για την ημιτελική φάση του Champions League στις συγκλονιστικές ρεβάνς της Τρίτης και το θέαμα συνεχίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση το βράδυ της Τετάρτης.



Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται στο Etihad την Ρεάλ Μαδρίτης, στη ρεβάνς του 3-3 στο Santiago Bernabeu. Απίστευτο ματς σε εξέλιξη, με τους «πολίτες» να κάνουν ανατροπή στην ανατροπή και τους «μερένγκες» να ισοφαρίζουν στο 79', με τον Βαλβέρδε να διαμορφώνει το τελικό σκορ.



Με έξτρα ψυχολογία για την πρόκριση η ομάδα του Γκουραδιόλα, καθώς είναι πλέον μόνη πρώτη στην κούρσα του τίτλου της Premier League, στο +2 από Άρσεναλ και Λίβερπουλ που την καταδιώκουν. Ακλόνητο φαβορί και η Ρεάλ Μαδρίτης στη μάχη της κορυφής στη La Liga, αφού επτά στροφές πριν το φινάλε είναι στο +8 από την 2η Μπαρτσελόνα.



Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ κοντράρονται στην Allianz Arena, στον απόηχο του 2-2 της πρώτης αναμέτρησης στο Emirates. Οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν στο 12', οι Βαυαροί έκαναν την ανατροπή πριν το ημίχρονο και ο Τροσάρ στο 76' διαμόρφωσε το τελικό σκορ.



Απογοητευτική η σεζόν εντός συνόρων για τη Μπάγερν, που είναι ισόβαθμη στη 2η θέση με τη Στουτγκάρδη και στο -16 από την -ήδη πρωταθλήτρια της Bundesliga- Λεβερκούζεν. Στο Κύπελλο έμεινε εκτός από τη... Σααρμπρίκεν. Προφανώς το Champions League είναι η μοναδική της διέξοδος για να σώσει τη σεζόν. Η Άρσεναλ υπέστη εντός έδρας ήττα-σοκ από την Άστον Βίλα και έμεινε στο -2 από την κορυφή της Premier League, ισόβαθμη στη 2η θέση με τη Λίβερπουλ.



