Η Μοντερέι επικράτησε με 3-1 της Ίντερ Μαϊάμι στη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions Cup και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης αφήνοντας εκτός τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του.

Καθόλου θετικά δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν για την Ίντερ Μαϊάμι. Παρότι ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στο αρχικό σχήμα μετά από σχεδόν έναν μήνα, η ομάδα από τη Φλόριντα δεν κατάφερε να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου αγώνα με την Μοντερέι και ηττήθηκε ξανά (3-1) από την ομάδα από την Ουρουγουάη, αποχαιρετώντας το Champions Cup.

Οι Ουρουγουανοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο και επικράτησαν άνετα με συνολικό σκορ 5-2 στα δύο παιχνίδια, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά του θεσμού. Ο Μέσι και η παρέα του δεν ήταν σε καλή βραδιά και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 3-0. Μάλιστα έμειναν και δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Τζόρντι Άλμπα στο τελευταίο σκέλος του αγώνα.

Η Ίντερ Μαϊάμι απλώς μείωσε στα τελευταία λεπτά, αποχαιρετώντας πρόωρα την διοργάνωση, στρέφοντας πλέον την προσοχή ολοκληρωτικά στο MLS όπου δεν διανύει την καλύτερη της περίοδο έχοντας αφήσει πολλούς βαθμούς στα τελευταία παιχνίδια.

Monterrey 𝙚𝙡𝙞𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙚 Inter Miami from the Concacaf Champions Cup and advance to the semi-finals 🏆 pic.twitter.com/gXMmyIB4Lp — 433 (@433) April 11, 2024