Επίθεση με πέτρα δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής της Πενιαρόλ, Μάξι Ολιβέιρα, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Ροζάριο Σεντράλ με αποτέλεσμα να τραυματίζεται σοβαρά στο ζυγωματικό.

Σκληρές εικόνες στην Αργεντινή, μετά το τέλος της αναμέτρησης της Ροζάριο Σεντράλ με την Πενιαρόλ. Παρότι οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επικρατήσουν με 1-0, οι οπαδοί της επιτέθηκαν με πέτρες στους ποδοσφαιριστής της ομάδας από την Ουρουγουάη με αποτέλεσμα ο Μάξι Ολιβέιρα της Πενιαρόλ να τραυματίζεται σοβαρά στο ζυγωματικό.

Λίγο μετά το τελικό σφύριγμα, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας από το Μοντεβιδέο θέλησαν να ευχαριστήσουν και να χαιρετήσουν τους φιλάθλους της ομάδας που έδωσαν το «παρών» στην Αργεντινή. Οι οπαδοί της Ροζάριο ωστόσο επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές της Πενιαρόλ με... βροχή από πέτρες, τραυματίζοντας στο πρόσωπο τον Ολιβέιρα.

Ο ποδοσφαιριστής της Πενιαρόλ που τραυματίστηκε σοβαρά στο ζυγωματικό θέλησε να επιτεθεί στους οπαδούς της Ροζάριο Σεντράλ, ωστόσο οι συμπαίκτες του κατάφεραν να τον συγκρατήσουν και να γλιτώσουν τα χειρότερα.

«Ο Μάξι λιποθύμησε για μια στιγμή. Του πέταξαν μια πέτρα από τους οπαδούς της Ροζάριο Σέντραλ», τόνισε ο εκπρόσωπος της ομάδας, Χούλιο Τροτσάνσκι.

