Επιστρέφουν τα Playouts με Seri στη Stoiximan που σε στέλνει EURO 2024!

Do or die για τον ΠΑΣ Γιάννινα κόντρα στον Παναιτωλικό, εξάποντο παραμονής στο Πανθεσσαλικό, σε Πανσερραϊκό και ΟΦΗ το κίνητρο κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο αντίστοιχα. Ανάλυση και προγνωστικά.

Με ξεχωριστό ενδιαφέρον συνεχίζεται η μάχη σωτηρίας στα playouts της Stoiximan Super League. Πρώτη χρονικά αναμέτρηση στο πρόγραμμα του Σαββάτου, αυτή ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης (15:00). Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις συνολικά στη σεζόν, ωστόσο ήταν κακή στην πρεμιέρα της διαδικασίας.

Γνώρισε ήττα 3-0 στο Αγρίνιο, αφού παρά το 54% στην κατοχή μπάλας ήταν φλύαρη και εκνευριστικά ευάλωτη ανασταλτικά. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρά το γεγονός πως ο Παναιτωλικός είχε 10 τελικές στον στόχο και βρήκε τρία τέρματα στο ματς με 1.55 xG...

Ο Αστέρα Τρίπολης μπήκε στα playouts ως επικεφαλής και δίχως ουσιαστικά να έχει την οποιαδήποτε βαθμολογική ανάγκη. Με ελεγχόμενο ροτέισον, δίχως συγκέντρωση και καθόλου ένταση στο παιχνίδι του ηττήθηκε 0-2 από τον Βόλο στην Τρίπολη, με προβληματική συνολικά παρουσία στο χορτάρι. Δεδομένα θα παίξει ρόλο ρυθμιστή ως το φινάλε, δεν θέλει να «τσαλακώσει» την εικόνα του, ωστόσο ο Ράσταβατς έχει την πολυτέλεια να συνεχίσει τις δοκιμές.

Ο Πανσερραϊκός είναι στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη και χρειάζεται ακόμη 4-5 βαθμούς για να είναι ασφαλής. Ο Αστέρας θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση, είναι επικίνδυνος εκτός έδρας, σίγουρα πάντως δεν έχει τόσο υψηλό κίνητρο. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Να σκοράρει ο Άλεξιτς σε απόδοση 5.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 17:30 στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος υποδέχεται την Κηφισιά. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πήρε σπουδαίο τρίποντο στην πρεμιέρα. Με υπομονή στο παιχνίδι της, καλή κυκλοφορία, συνοχή των γραμμών και δίχως ρίσκο, περίμενε τις στιγμές της στο ματς.

Τις βρήκε, ήταν αποτελεσματική και με γκολ των Κόμπα (63'), Γκαρσία (69') έκανε τη δουλειά στο 2-0 επί του Αστέρα. Ανέβηκε στους 22 ο Βόλος, εντός ζώνης υποβιβασμού, ισόβαθμος ωστόσο με την 12η Κηφισιά και μόλις στο -1 από τον 11ο Παναιτωλικό.

Θετική ήταν η εικόνα της Κηφισιάς στο 0-0 με τον ΟΦΗ. Μετά από καιρό, η ομάδα του Μπράτσου λειτούργησε καλά ανασταλτικά, δεν εκβίασε καταστάσεις, ήταν μεθοδική και θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο έστω και στις λεπτομέρειες.

Ισορροπημένο το ματς, με 51% - 49% κατοχή μπάλας, 13(4) - 11(3) τελικές, 5-8 κόρνερ και 1.33 - 1.03 στα xG. Αυτή ήταν η τέταρτη σερί ισοπαλία για την Κηφισιά, που μετά βίας κρατιέται εκτός επικίνδυνης ζώνης αλλά δείχνει αποφασισμένη να παλέψει γενναία για την υπέρβαση.

Εξάποντο παραμονής στο Πανθεσσαλικό. Ο Βόλος θα δώσει μέγιστη αξία στο «διπλό» επί του Αστέρα, εφόσον κερδίσει έναν άμεσο ανταγωνιστή. Η Κηφισιά θα είναι κερδισμένη ακόμη και με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Παιχνίδι υπομονής, τακτικής και λεπτών ισορροπιών, μάλλον πιο αμφίρροπο από όσο μαρτυρούν οι αποδόσεις. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ ημίχρονο & Under 7,5 κάρτες στο ματς σε απόδοση 4.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

Πολύ μεγάλο παιχνίδι στους Ζωσιμάδες ανάμεσα σε ΠΑΣ Γιάννινα και Παναιτωλικό, προγραμματισμένη για τις 19:30 η σέντρα. Με την πλάτη στον τοίχο η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, καθώς είναι ουραγός με 18 βαθμούς, στο -4 από τη γραμμή σωτηρίας.

Έδειξε έτοιμη να πάρει αποτέλεσμα στο Περιστέρι, ωστόσο το γκολ του Βέργου στις καθυστερήσεις έφερε και την ήττα 3-2 από τον Ατρόμητο. Δύο φορές έμεινε πίσω στο σκορ ο ΠΑΣ, ισάριθμες ισοφάρισε, ωστόσο δεν μπόρεσε να πάρει έστω τον βαθμό. Τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα και πλέον καλείται να κάνει την υπέρβαση για να σώσει την παρτίδα.

Βαθιά ανάσα για τον Παναιτωλικό στο 3-0 της πρεμιέρας επί του Πανσερραϊκού. Μπήκε με αποφασιστικότητα στο ματς, απόλυτη συγκέντρωση και πολύ καλά διαβασμένος, κατακτώντας ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Χουάνπι και Μαυρίας «καθάρισαν» ουσιαστικά το ματς με γκολ στο 26' και το 34', ο Λομόνακο στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Έχει δρόμο ακόμη μπροστά της όμως η ομάδα του Πετράκη, καθώς μπορεί να έχει τρεις ομάδες από κάτω της, είναι ωστόσο μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη. Ζητούμενο να βρει βαθμούς μακριά από το Αγρίνιο, αφού σε 13 εκτός έδρας ματς της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα είχε τον απογοητευτικό απολογισμό 0Ν-5Ι-8Η.

Do or die για τον ΠΑΣ Γιάννινα και ευκαιρία για τον Παναιτωλικό στους Ζωσιμάδες. Οι γηπεδούχοι για προφανείς λόγους θέλουν οπωσδήποτε τρίποντο. Οι φιλοξενούμενοι έχουν την ευκαιρία να ξεφύγουν ανάλογα με το αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 2,5 γκολ & Over 3,5 οφσάιντ στο ματς σε απόδοση 3.75 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 20:00 στο Γεντί Κουλέ πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής με την αναμέτρηση ΟΦΗ - Ατρόμητος. «Τσίμπησε» βαθμό στην Καισαριανή η ομάδα του Δέλλα με το 0-0 κόντρα στην Κηφισιά.

Δίκαιο αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές, με τον ΟΦΗ να απειλεί αλλά και να κινδυνεύει σε 3-4 περιπτώσεις. Δείχνει να ξεπέρασε την απογοήτευση της παρουσίας της συνολικά στην κανονική διάρκεια η ομάδα της Κρήτης. Θέλει να ξεμπερδεύει με τα σενάρια της ουράς και καταστρώσει σιγά σιγά το πλάνο της επόμενης σεζόν.

Ο Ατρόμητος πήρε το θρίλερ της πρεμιέρας στο 3-2 επί του ΠΑΣ. Δύο φορές βρήκε προβάδισμα, ισάριθμες ισοφαρίστηκε, ωστόσο βρήκε γκολ λύτρωσης στις καθυστερήσεις με ήρωα τον Βέργο. Ανέβηκε στους 31 η ομάδα του Ίλιτς, «καθάρισε» ουσιαστικά βαθμολογικά και στοχεύει να τερματίσει ως πρώτη στην διαδικασία. Κέρδισε παράλληλα και την άνεση να στρέψει το βλέμμα της στον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.

Ο ΟΦΗ έχει ισχυρό κίνητρο, καθώς σε περίπτωση νίκης ουσιαστικά πετάει την όποια πίεση από πάνω του. Ο Ατρόμητος ωστόσο είναι πιο επικίνδυνος όταν δεν έχει το «πρέπει» και μπορεί να βάλει δύσκολα στους γηπεδούχους. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Οver 5,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 6.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

