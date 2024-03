Σάλος στο Εκουαδόρ με τρεις διεθνείς να δίνουν το «παρών» σε στριπτιτζάδικο της Νέας Υόρκης μετά τη φιλική ήττα από την Ιταλία. Ανάμεσα τους και ο 16χρονος ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, Κέντρι Παέζ.

Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Εκουαδόρ. Λίγες μόλις ώρες μετά από τη φιλική ήττα από την Ιταλία, τρεις διεθνείς ποδοσφαιριστές έδωσαν το «παρών» σε γνωστό στριπτιτζάδικο της Νέας Υόρκης προκαλώντας μεγάλο ντόρο στις ανακατατάξεις της εθνικής τους ομάδας.

Ο λόγος για τους Γκονζάλο Πλάτα, Ρόμπερτ Αλμπολέδα και Κέντρι Παέζ οι οποίοι δεν πτοήθηκαν από την ήττα και αμέσως μετά το παιχνίδι κατευθύνθηκαν σε γνωστό στριπ κλαμπ της Νέας Υόρκης. Μάλιστα, ο τελευταίος πρόκειται για έναν 16χρονο ποδοσφαιριστή τον οποίο έχει αποκτήσει η Τσέλσι, έχοντας ποντάρει πολλά στο ταλέντο του.

Στα Μέσα της χώρας έχουν σχολιάσει πολύ αρνητικά τις εικόνες που έχουν κάνει τον γύρω του διαδικτύου, με τους ποδοσφαιριστές να πετάνε χαρτονομίσματα στις χορεύτριες του κλαμπ. Μεγαλύτερο ντόρο έχει προκαλέσει η παρουσία του 16χρονου Παέζ ο οποίος φέρεται να παρασύρθηκε από τους δύο έμπειρους συμπαίκτες του.

«Έχουν διαρρεύσει εικόνες και πλάνα από γεγονότα που σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τις αξίες που έχουμε στην ομοσπονδία και την εθνική μας ομάδα. Φυσικά αυτά τα πλάνα θα αποτελέσουν αφορμή και θα καθορίσουν τις μελλοντικές κλήσεις στην εθνική ομάδα», αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του Εκουαδόρ.

🚨 FEF Announcement 🇪🇨



“Images of events contrary to the values and principles that we [FEF] defend as an institution have been disseminated, with which will be a reason for analysis of future call-ups”.



Kendry Paez, Robert Arboleda, Piero Hincapie, Gonzalo Plata on the watch. pic.twitter.com/8M3SL06bNB