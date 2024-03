Τόνεϊ: «Αν η Μπρέντφορντ επρόκειτο να με πουλήσει, βγάζει τα λεφτά της, μετακομίζω στη Ρεάλ και όλα καλά»

Ο Ιβάν Τόνεϊ πρότεινε στην Μπρέντφορντ να τον πουλήσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αν αποφασίσει να προχωρήσει σε πώληση αυτό το καλοκαίρι.

Ο Ιβάν Τόνεϊ αναμένεται να αφήσει την Μπρένφορντ στο τέλος της σεζόν για να κάνει το step up στην καριέρα του και έχει βρεθεί στις μεταγραφικές λίστες ομάδων όπως η Άρσεναλ και η Τσέλσι. Πρώτα, ωστόσο, έχει μια δουλειά να κάνει με τις «μέλισσες» να βρίσκονται σε μια μάχη για να αποφύγουν τον υποβιβασμό, μόλις πέντε βαθμούς μακριά από τους τρεις τελευταίους, με δέκα παιχνίδια να απομένουν...

Ο Τόνεϊ βρίσκεται σε καλή φόρμα από τότε που επέστρεψε από την απαγόρευση που του είχε επιβληθεί λόγω παράνομων στοιχημάτων, τον Ιανουάριο, σκοράροντας τέσσερα γκολ σε εννέα εμφανίσεις στην Premier League, στοχεύει σε ένα θετικό τέλος της σεζόν. Μιλώντας στο Sky Sports ενόψει του αγώνα της ομάδας του εναντίον της Μπέρνλι, αποκάλυψε ότι βλέπει θετικά την προοπτική αποχώρησης από τον σύλλογο αυτό το καλοκαίρι, αλλά έχει στο μυαλό του πρώτα ορισμένα πράγματα.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα ήταν για εκείνον ένα ιδανικό τέλος της σεζόν, είπε: «Ξεκινάμε να κερδίζουμε παιχνίδια. Κερδίζουμε κάθε παιχνίδι από τώρα μέχρι το τέλος της σεζόν. Έχω πετύχει 20 γκολ. Κρατήσαμε, τι, εννιά παιχνίδια έμειναν νομίζω, κάτι τέτοιο; Κρατάμε εννέα clean sheets. Τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Αν η Μπρέντφορντ επρόκειτο να με πουλήσει, βγάζουν τα λεφτά τους, θα μετακομίσω στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα είναι καλά».

Να σημειωθεί ότι ο προπονητής της Μπρέντφορντ, Τόμας Φρανκ, παραδέχτηκε ότι ο Τόνεϊ «πιθανότατα θα πουληθεί το καλοκαίρι».

