Ο Ρονάλντο Ναζάριο έπαιξε για λογαριασμό ερασιτεχνικής ομάδας στην Αγγλλία και η αφιξή του με... λιμουζίνα στο γήπεδο τράβηξε τα βλέμματα όλων.

Ο Ρονάλντο Ναζάριο ντε Λίμα αγωνίστηκε στα ερασιτεχνικά της Αγγλίας και η άφιξή του στον αγωνιστικό χώρο κέντρισε τα βλέμματα όλων!

Το «Φαινόμενο» έφτασε στο «Henderson Sports and Social club» με μια εντυπωσιακή λευκή λιμουζίνα και άφησε τους πάντες έκπληκτους. Ο Βραζιλιάνος θρύλος αξίζει να σημειωθεί πως δεν ήταν εγγεγραμμένος για να αγωνιστεί, με τον προπονητή, Μπράιαν Έντουαρντς, να τον χρησιμοποιεί στον αγωνιστικό χώρο με το όνομα Ντέιβ Γουόλς.

We sent Ronaldo to play for one of the worst Sunday League teams in England.



Unfortunately, not every Super Sub will work out...



🔞 18+ BeGambleAware pic.twitter.com/10mhwVA0HM