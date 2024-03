Με τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ελλάδα οι κλήσεις της εθνικής ελπίδων της Αλβανίας.

Με ελληνικό ενδιαφέρον οι κλήσεις της εθνικής ελπίδων της Αλβανίας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των ελπίδων της Αλβανίας, Αλμπάν Μπούσι, ανακοίνωσε τις κλήσεις του για τα δύο παιχνίδια απέναντι σε Φινλανδία και Ελβετία για τα προκριματικά του Euro, επιλέγοντας τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι Κλίντμαν Λίλο, Λεάντρο Φρόκου του Παναθηναϊκού και ο Ερμής Σελιμάι του ΠΑΟΚ, βρίσκονται στην αποστολή για τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια της εθνικής ομάδας ελπίδων της Αλβανίας.

Η Αλβανία βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς, μόλις δύο λιγότερους από την 1η Ελβετία και διεκδικεί ξεκάθαρα την παρουσία της στο ερχόμενο Euro των Νέων.

🇦🇱 The new list of Alban Bushi's U21 is out:



- As previously reported, Feta Fetai is a new addition. But he is not the only one. Jashari from FC Basel U21 is the latest addition. He is the captain of Basel U21.

- Leandro Frroku and Simon Simoni return after serious injuries.

-… pic.twitter.com/F6wlImUzsu