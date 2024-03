Αναφορές για ενέδρα οπαδών του Ερυθρού Αστέρα σε αυτούς του ΠΑΟΚ στο Βελιγράδι, μετά το ντέρμπι με την Παρτιζάν.

Επεισόδια στη Σερβία ανάμεσα σε οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα και του ΠΑΟΚ αναφέρουν τα Μέσα της χώρας. Λίγο μετά το μεγάλο ντέρμπι του σερβικού ποδοσφαίρου, ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν, οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» φέρονται να επιτέθηκαν στους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι οποίοι όπως αναφέρεται έδωσαν το «παρών» στο Βελιγράδι για να στηρίξουν τους οπαδούς της Παρτιζάν.

Οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ είχαν ταξιδέψει με αυτοκίνητα στη Σερβία όπως αναφέρεται και κατά την αποχώρηση τους από το Βελιγράδι, βρήκαν μπροστά τους «μπλόκο» το οποίο είχαν στήσει οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί είχαν στήσει ενέδρα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, χωρίς να γίνεται αναφορά πάντως για τραυματίες.

09.03.2024, Crvena Zvezda - Partizan. Delije🇷🇸 attacked PAOK🇬🇷 after the derby match. PAOK was in Belgrade to support Partizan https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/K3Ca1275iR