Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με δυσκολία κράτησε την ψυχραιμία του αφού δέχτηκε και πάλι κοροϊδίες για τον Λιονέλ Μέσι καθώς η Αλ Νασρ έχασε από την Αλ Αΐν στο AFC Champions League.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε πολλές ευκαιρίες να σκοράρει και παραλίγο να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις του αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Αΐν (1-0) στο AFC Champions League αλλά τελικώς έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο ηττημένος...

Ο πέντε φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» δέχθηκε για άλλη μια φορά κοροϊδίες για τον επί σειρά ετών αντίπαλό του Λιονέλ Μέσι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα από τους υποστηρικτές των γηπεδούχων.

Θυίζουμε αντέδρασε απρεπώς στη νίκη με 3-2 επί της Αλ Σαμπάμπ και μια άσεμνη χειρονομία είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του για ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και πρόστιμο 4.190 λιρών από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας.

Στο τελευταίο παιχνίδι, ο Πορτογάλος σταρ εμφανώς απογοητευμένος και πάλι καθώς κατευθυνόταν προς το τούνελ, με ένα σαρκαστικό χαμόγελο και σήκωσε τους αντίχειρές του απαντώντας στο πλήθος.

Εδώ το σχετικό βίντεο:

