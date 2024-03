Η Χεορχίνα αποκάλυψε το τέλος του Ρονάλντο από το ποδόσφαιρο: «Έναν χρόνο, άντε δύο...»

Η απόσυρση του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν φαίνεται να αργεί με τη σύντροφο του Πορτογάλου, Χεορχίνα Ροντρίγκες να αποκαλύπτει ότι το πολύ σε δύο χρόνια ο Πορτογάλος θα έχει «κρεμάσει» τα παπούτσια του.

Τι και αν «πατάει» στα 39 του χρόνια; Τι και αν έχει καταρρίψει αμέτρητα ρεκόρ και έχει κατακτήσει... έναν τόνο τίτλους, συλλογικούς και ατομικούς. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα με τη φανέλα της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία.

Το τέλος του ωστόσο από το ποδόσφαιρο φαίνεται πως δεν αργεί πολύ, με τη Χεορχίνα Ροντρίγκες να κάνει τη μεγάλη αποκάλυψη. Η σύντροφος του Πορτογάλου βρέθηκε στην Fashion Week του Παρισιού και... άθελα της πιάστηκε να αποκαλύπτει την απόσυρση του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Την ώρα που η Χεορχίνα συνομιλούσε με μια άλλη γυναίκα, οι κάμερες την «τσάκωσαν» να αποκαλύπτει την απόσυρση του Ρονάλντο. «Ο Ρονάλντο θα παίζει για ακόμα έναν χρόνο και τέλος. Ίσως και δύο. Δεν ξέρω», ανέφερε η σύντροφος του Ρονάλντο ο οποίος όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται σιγά-σιγά για την απόσυρση του από το ποδόσφαιρο...

Georgina Rodriguez at Paris Fashion Week yesterday on Cristiano Ronaldo’s future:



🗣️ “Cristiano one more year, then it’s over. Maybe two, I don't know.” 💔



[via @ArobaseGiovanny]

pic.twitter.com/DPT7rtqznQ