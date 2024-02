Ο αρχηγός της Χαρτς, Λόρενς Σάνκλαντ, ευστόχησε σε πέναλτι κόντρα στη Χιμπέρνιαν, εκνευρισμένος οπαδός του πέταξε κρεατόπιτα κι αυτός αφού τη δοκίμασε την πέταξε πίσω.

Ο Λόρενς Σάνκλαντ έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας για τη Χαρτς στο ντέρμπι με τη Χιμπέρνιαν. Στο φινάλε του πρώτου μετά από παρέμβαση του VAR ο Κένεθ Βάργκας κέρδισε πέναλτι και ο αρχηγός των γηπεδούχων ισοφάρισε σε 1-1.

Οι εξοργισμένοι οπαδοί της Χιμπέρνιαν διαμαρτυρήθηκαν για τον καταλογισμό του πέναλτι και μετά την εύστοχη εκτέλεση του Σάνκλαντ ακολούθησε «βροχή» αντικειμένων. Αναπτήρες, στυλό, ακουστικά, ανοιχτήρι ακόμα και μια... κρεατόπιτα, την οποία έπιασε στον αέρα ο Σκωτσέζος επιθετικός, τη δοκίμασε και την πέταξε πίσω.

Lawrence Shankland scored a penalty, caught a pie & had a bite in some exceptional Edinburgh Derby hijinks. 😆



Hearts & Hibs drew 1-1 in battle for Scottish capital's bragging rights, but Shankland the real winner for this response. 🥧pic.twitter.com/7S68m0ANZ2