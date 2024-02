Viral έχει γίνει στα Social Media μια οφθαλματάπη σε φάση του ντέρμπι της Ρίβερ Πλέιτ με την Μπόκα Τζούνιορ, με διάφορους χρήστες να κάνουν λόγο για... μοντάζ.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Superclasico την περασμένης Κυριακής (25/2), καθώς η Ρίβερ Πλέιτ και η Μπόκα Τζούνιορς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Στο 33ο λεπτό του αγώνα οι θεατές που παρακολούθησαν το ματς από την τηλεόραση είδαν μια φάση που τους μπέρδεψε.

Μετά από εκτέλεση φάουλ από πλευράς Ρίβερ η μπάλα έφτασε στην αγκαλιά του Ρομέρο, όμως από οφθαλμαπάτη φαίνεται πως η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνθηκε! Όπως είναι λογικό είναι μια φάση που έχει γίνει viral και έχει διχάσει χρήστες στα Social Media.

Have watched this 50 times: did it hit the crossbar or did Sergio Romero catch it… or both?!



River Plate 0-0 Boca Juniors at HT pic.twitter.com/yjqHN96lgu