Οπαδοί της Σπορτ Κλουμπ Ρεσίφε επιτέθηκαν στο πούλμαν της Φορταλέζα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι ποδοσφαιριστές της βραζιλιάνικης ομάδας, με τον πρώην χαφ του Άρη, Λούκας Σάσα, να είναι εξ αυτών.

Οπαδική επίθεση - σοκ στη Βραζιλία! Μετά το παιχνίδι της Φορταλέζα με την Σπορτ Κλουμπ Ρεσίφε (1-1) για το περιφερειακό κύπελλο, Nordeste Cup, το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της πρώτης δέχτηκε επίθεση από οπαδούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Φορταλέζα το λεωφορείο «έγινε στόχος από εκρηκτικούς μηχανισμούς και πέτρες που πέταξαν οπαδοί της Σπορτ στην έξοδο του γηπέδου», ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση του κλαμπ έξι παίκτες τραυματίστηκαν ελαφρά στο περιστατικό και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο στη Ρεσίφε. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ο πρώην χαφ του Άρη, Λούκας Σάσα.

😔😔 Filha de Dudu, do Fortaleza, fica assustada em desembarque: "Se machucou no trabalho?" pic.twitter.com/uCS24cqPAv

«Ενημέρωση για την κατάσταση των αθλητών της Φορταλέζα μετά την επίθεση στο λεωφορείο του συλλόγου.

Το λεωφορείο της αποστολής της Φορταλέζα, το οποίο μετέφερε αθλητές, τεχνική επιτροπή, προσωπικό και διοίκηση, δέχτηκε επίθεση με βόμβες και πέτρες από οπαδούς της Sport καθώς έφευγαν από την Pernambuco Arena μετά τον αγώνα Copa do Nordeste.

Μετά το περιστατικό, η αποστολή μεταφέρθηκε γρήγορα και απευθείας στο πλησιέστερο νοσοκομείο στο Ρεσίφε.

Έξι παίκτες χτυπήθηκαν: ο τερματοφύλακας Ζοάο Ρικάρντο τραυματίστηκε με ένα κόψιμο στο φρύδι του και ο αριστερός μπακ Γκονσάλο Εσκομπάρ υπέστη ένα χτύπημα στο κεφάλι, ένα κόψιμο στο στόμα και ένα άλλο κόψιμο στο φρύδι του. Ο δεξιός μπακ Ντούντου, οι αμυντικοί Τίτι και Μπίτες αι ο μέσος Λούκας Σάσα τραυματίστηκαν από ιπτάμενο γυαλί και έπρεπε να σταματήσουν να αιμορραγούν.

Ο Ζοάο Ρικάρντο και ο Γκονσάλο Εσκομπάρ υποβλήθηκαν σε ράμματα, μια διαδικασία για τη λήψη χειρουργικών ραμμάτων. Ο αριστερός μπακ θα υποβληθεί και σε αξονική τομογραφία στο κεφάλι, αλλά είναι καλά και έχει τις αισθήσεις του. Οι υπόλοιποι αθλητές θα υποβληθούν σε ιατρική φροντίδα για να αφαιρέσουν θραύσματα γυαλιού από το σώμα τους.

Συνεχίζουμε να περιμένουμε νέες ενημερώσεις και, αυτή τη στιγμή, παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια στα μέλη ολόκληρης της αντιπροσωπείας», αναφέρει η ανακοίνωση της Φορταλέζα.

