Ο 84χρονος Κάρμινε οπαδός της Τάραντο της Serie C στην Ιταλία δάκρυσε κάνοντας έκκληση στις Αρχές να μην μετακινήσουν την έδρα της ομάδας του.

Η συναισθηματική έκκληση του Κάρμινε, ενός 84χρονου πιστού οπαδού της Τάραντο, ενάντια στο κλείσιμο του γηπέδου Iacovone, συγκίνησε πολλούς χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα και υπενθύμισε ξανά, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα άθλημα.

Το γήπεδο της ομάδας της Serie C της Ιταλίας ενδέχεται να κλείσει σύντομα λόγω εργασιών ανακαίνισης. Το πλησιέστερο κατάλληλο γήπεδο για να φιλοξενήσει τους αγώνες της ομάδας είναι αυτό του Τέραμο, σχεδόν 500 χιλιόμετρα μακριά.

Μια σημαντική απόσταση, η οποία θα απομάκρυνε - κυριολεκτικά - πολλούς οπαδούς από την ομάδα. Ανάμεσά τους και ο Κάρμινε, ο οποίος στις κάμερες του τοπικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Antenna Sud λύγισε απευθύνοντας έκκληση στις Αρχές.

«Απευθύνομαι στους πολιτικούς. Είναι 75 χρόνια τώρα που έρχομαι στο γήπεδο, έχω εισιτήριο διαρκείας πάντα. Εχω το δικαίωμα να βλέπω την ομάδα μου, αν όχι στο Ταράντο τουλάχιστον κάπου εδώ κοντά, στα 40 χιλιόμετρα. Τώρα μου απομένουν μόνο λίγα χρόνια ζωής» - είπε, με τη φωνή του να σπάει από τα δάκρυα - «Γιατί να μου στερήσουν τη χαρά να βλέπω την Τάραντό μου; Ασχοληθείτε, αλλιώς όταν ανέβω εκεί πάνω θα σας καταριέμαι για πάντα».

