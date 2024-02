Αποκαλυπτικός Μπουφόν: «Μετανιώνω που αγόρασα στα 18 μου το απολυτήριό μου»

Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν βρέθηκε στην εκδήλωση «Campioni sotto le stelle» και στις δηλώσεις του αποκάλυψε πως στα 18 του αγόρασε το απολυτήριό του.

«Έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου, ειδικά όταν ήμουν νεότερος. Το λάθος για το οποίο είμαι λιγότερο περήφανος είναι αναμφίβολα αυτό του να αγοράσω το απολυτήριο.

Δεν θα το έκανα ξανά γιατί επίσης όντας λάθος, ήταν μια παράκαμψη. Και ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν από αυτούς που έκοβε δρόμο. Γι' αυτό μετανιώνω για αυτό που έκανα».



