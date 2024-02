Με ταχυδακτυλουργικό κόλπο επέλεξε να πανηγυρίσει το πρώτο γκολ που πέτυχε ο Αφίφ κόντρα στην Ιορδανία και τράβηξε τα βλέμματα όλων.

Με ένα εντυπωσικό... ταχυδακτυλουργικό κόλπο επέλεξε να πανηγυρίσει το πρώτο εκ των τριών τερμάτων που πέτυχε ο Ακράμ Αφίφ, στον τελικό του Asian Cup ανάμεσα στην Ιορδανία και το Κατάρ.

Ο Καταριανός μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στον τελικό με εκτέλεση πέναλτι στο 22ο λεπτό και στον πανηγυρισμό του εμφάνισε μέσα από τις κάλτσες του κάρτες, κάνοντας τα δικά του... μαγικά.

Qatar’s Akram Afif with the coldest celebration you’ll ever see 🥶 pic.twitter.com/0ZtlYXCENw