Ο άλλοτε μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζέσι Λίνγκαρντ, δήλωσε ότι ήθελε «να απολαύσει ξανά το ποδόσφαιρο» αφού ανακοινώθηκε την Πέμπτη (08/02) στην FC Seoul της Νότιας Κορέας.

Ο 31χρονος Τζέσι Λίνγκαρντ αφοότου έφυγε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο τέλος του συμβολαίου του το περασμένο καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος αναζητώντας τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του και τελικά τον βρήκε στη Νότια Κορέα και την FC Seoul.

Ο Άγγλος, ο οποίος έφυγε από το «Ολντ Τράφορντ» το 2022, είπε ότι η ένταξή του στη Σεούλ ήταν μια νέα πρόκληση και ότι ήταν «έτοιμος να τη δεχτεί».Το συμβόλαιο του έμπειρου μέσου θα είναι διετές ενώ θα λαμβάνει πάνω από 1 εκατομμύριο ετησίως.

«Είναι μια νέα αρχή για μένα, ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου», είπε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου μετά την υποδοχή από τους θαυμαστές στο αεροδρόμιο.

«Νέα ξεκινήματα. Τόσο ενθουσιασμένος που επιτέλους επιστρέφω στο γήπεδο και κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο. Είμαι τόσο ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη στην Κορέα», ήταν το διαδικτυακό του μήνυμα στο Istagram.

🚨🇰🇷 Official, confirmed. Jesse Lingard joins FC Seoul in South Korea on two year contract, deal completed.



Lingard signed the contract yesterday as it’s free transfer for former Manchester United player. pic.twitter.com/K0E48lsX78