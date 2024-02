Θλίψη στην Αργεντινή: Απεβίωσε ο πιο εμβληματικός οπαδός της Αλμπισελέστε, «Ελ Τούλα» (vids)

Θλίψη στην Αργεντινή, «έφυγε» από τη ζωή ο πιο γνωστός οπαδός της, Κάρλος Πασκάλ «Ελ Τούλα» σε ηλικία 83 ετών.

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Κάρλος Πασκάλ ή αλλιώς «Ελ Τούλα», βυθίζοντας ολόκληρη την Αργεντινή στο πένθος!

Πρόκειται για τον πιο πιστό οπαδό της εθνικής Αργεντινής και τον άνθρωπο που ακολούθησε την Αλμπισελέστε σε 13 Παγκόσμια Κύπελλα, δίνοντας το «παρών» στις κερκίδες κάθε γηπέδου που αγωνίστηκε η εθνική του ομάδα, πάρεα πάντα με το τύμπανό του.

Έκανε το... ντεμπούτο του στα Παγκόσμια Κύπελλα το 1974 που διεξήχθη στη Δυτική Γερμανία και πρόλαβε να δει μέχρι και εκείνο του 2022 στο Κατάρ, το οποίο και κατέκτησε η χώρα του. «Είμαι κομμάτι της ιστορίας των Παγκοσμίων Κυπέλλων», τόνισε συγκινημένος πριν λίγο καιρό έχοντας βρεθεί σε 13 τουρνουά.

Falleció Tula, a los 83 años 😢 Reconocido hincha de Rosario Central que ganó el premio The Best a la “Mejor afición” el año pasado. Asistió a todos los mundiales desde 1974. Tu bombo seguirá sonando desde arriba 🙌 pic.twitter.com/UIOQdNrexs

Κατάφερε να ζήσει και τις τρεις κατακτήσεις Μουντιάλ της Αργεντινής, με πρώτη αυτή ως «οικοδέσποινα» το 1978 και εν μέσω της Χούντας του Χόρχε Βιδέλα. Δεύτερη εκείνη στο Μεξικό το 1986, με πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Μαραντόνα και το «χέρι του Θεού» στον προημιτελικό απέναντι στην Αγγλία. Στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο που βρέθηκε, είχε την τύχη να δει την Αλμπισελέστε αν κατακτά το τρόπαιο, με τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του να του δίνουν μια τελευταία τεράστια χαρά.

Αρκετός κόσμος απορούσε κατά καιρούς για το πως έβρισκε τα χρήματα για να πραγματοποιεί τόσο μακρινά ταξίδια. Ο ίδιος πάντως ξεκαθάριζε πως ούτε η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αργεντινής (AFA) ούτε κάποιος πολιτικός της χώρας δεν πλήρωσε ποτέ για να πάει στα τουρνουά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω φίλους με χρήματα που με προσκαλούν».

Το... θρυλικό τύμπανό του ήχησε για τελευταία φορά στα βραβεία «The Best» της FIFA, στις 27 Φεβρουαρίου του 2023. Τα βραβεία ελαβαν χώρα στο Παρίσι και εκείνος ετοίμασε για ακόμα μια φορά τις βαλίτσες του, με σκοπό να εκπροσωπήσει τους παθιασμένους οπαδούς της Αργεντινής, οι οποίοι κέρδισαν το βραβείο «FIFA Fan». Στη γαλλική πρωτεύουσα συνάντησε τον Μέσι, όπου και αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες από κοντά.

The Best y... The Best: el día que Tula se cruzó con Leo Messi en la ceremonia que ambos protagonizaron. Uno, como el mejor jugador del planeta; el otro, como representante de la mejor hinchada del mundo.



📹 @fifaworldcup_es pic.twitter.com/qEwtLvhH3P