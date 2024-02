Ο πρώην super star της Μπαρτσελόνα, Ντάνι Άλβες, παρουσιάστηκε σήμερα (5/2) το πρωί στο δικαστήριο, καθώς αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 12 ετών για βιασμό.

Ο Ντάνι Άλβες οδηγήθηκε σήμερα (5/2) το πρωί στο δικαστήριο με αστυνομικό βαν από τη φυλακή «Brians» κοντά στη Βαρκελώνη, όπου κρατείται για περισσότερο από ένα χρόνο.

Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι πρέπει να φυλακιστεί για εννέα χρόνια εάν καταδικαστεί για τον βιασμό μιας γυναίκας σε νυχτερινό κέντρο της Βαρκελώνης, στις 30 Δεκεμβρίου 2022. Ο Βραζιλιάνος επιβεβαίωσε στο παρελθόν ότι είχε σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα στην τουαλέτα του νυχτερινού κέντρου, ωστόσο επέμεινε ότι ήταν συναινετικό.

Ο δικηγόρος που ενεργεί για λογαριασμό της γυναίκας, ζήτησε να του επιβληθεί η μέγιστη ποινή φυλάκισης 12 ετών εάν κριθεί ένοχος. Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο εισαγγελείς ζητούν επίσης αποζημίωση ύψους 150.000 ευρώ.

🚨First visuals of Dani Alves in his trial after getting arrested for sexual assault a year ago. 😥@mundodeportivo

