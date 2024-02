Το παιχνίδι του πορτογαλικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Φαμαλικάο και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας αναβλήθηκε λόγω επεισοδίων έξω από το γήπεδο της πρώτης.

Χαμός έξω από το γήπεδο της Φαμαλικάο! Το παιχνίδι των Famalicenses με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας οδηγήθηκε σε αναβολή λόγω σοβαρών επεισοδίων. Μέχρι στιγμής δημοσιεύματα από την Πορτογαλία κάνουν λόγο για τουλάχιστον έξι τραυματίες, με τoν έναν εξ αυτών να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και την κατάσταση του να κρίνεται ως σοβαρή.

Όπως αναφέρει η πορτογαλική λίγκα οι αστυνομικοί στους οποίους είχε ανατεθεί η ασφάλεια του γηπέδου δεν εμφανίστηκαν ποτέ, ως μορφή διαμαρτυρίας και ζήτησαν ιατρική άδεια για να μην παρευρεθούν στο πόστο τους, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα χιλιάδων οπαδών που περίμεναν να μπουν στο γήπεδο και να δουν το ματς.

03.02.2024🇵🇹Clashes between Police, Sporting CP and Famalicão today. 6 injured, 1 of them badly https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/1A93yP3gus