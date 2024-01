Η Νότια Κορέα, επικράτησε της Σαουδικής Αραβίας στα πέναλτι (1-1, 4-2 πεν.), με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας του πριν καν ολοκληρωθεί η διαδικασία!

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Asian Cup.

Cho Gue-sung equalized in the 𝟗𝟗𝐭𝐡 minute against Saudi Arabia to keep South Korea's Asian Cup hopes alive 🥶 pic.twitter.com/mhw35duv7N