Δακρυσμένοι Παλαιστίνιοι παίκτες έπεσαν στα γόνατα καθώς ολοκλήρωσαν το 3-0 επί του Χονγκ Κονγκ μπροστά στους συγκινημένους θαυμαστές τους στο στάδιο «Abdullah Bin Khalifa».

Η Παλαιστίνη πρόκριθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του Asian Cup!

Ήταν μια αποστολή που ολοκληρώθηκε για την ομάδα του Μακράμ Νταμπούμπ που αναζητούσε την καλύτερη εμφάνιση της στο Ασιατικό Κύπελλο «για να δώσει χαρά στον λαό της πίσω στην πατρίδα» που υποφέρει από τις ισραληνικές επιθέσεις στη Γάζα.

Η κυρίαρχη νίκη με 3-0 επί του Χονγκ Κονγκ, η οποία σφράγισε την πρώτη πρόκριση της Παλαιστίνης στη φάση των 16 του Asian Cup, είναι επίσης η πρώτη της νίκη στην ιστορία της ηπειρωτικής Ευρώπης μετά από τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες.

«Ευχαριστούμε τους οπαδούς, που έρχονται για να στηρίξουν την Παλαιστίνη και την εθνική ομάδα της Παλαιστίνης. Σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας», είπε ο αρχηγός Μουσάμπ Αλ Μπατάτ, ο οποίος ανακηρύχθηκε παίκτης του αγώνα. «Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φέρουμε ένα χαμόγελο στον κόσμο».

Η Παλαιστίνη προχώρησε στη φάση νοκ-άουτ ως τρίτη ομάδα με τέσσερις βαθμούς από τον Όμιλο Γ, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τερμάτισαν μπροστά της, στη διαφορά τερμάτων, παρά την ήττα τους με 2-1 από το Ιράν.

Οι άνδρες του Νταμπούμπ έδειξαν χαρακτήρα μετά τη βαριά ήττα με 4-1 απ' το Ιράν, στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου, καθώς έφεραν ισοπαλία κόντρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο θρίλερ με 1-1 για να εξασφαλίσουν έναν πολυπόθητο βαθμό, πριν από την εξαιρετική τους εμφάνιση απέναντι στο Χονγκ Κονγκ. Ήρωας της Παλαιστίνης ο Οντάι Νταμπάγκ που πέτυχε δύο γκολ, ενώ δίχτυα βρήκε και ο Κουνμπάρ.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες της Παλαιστίνης ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς μπροστά σε περίπου 6.500 ανθρώπους στις κερκίδες...

Historic moment for Palestine — this is their first-ever Asian Cup win with a 3-0 victory vs Hong Kong & advance to the last 16 for the first time.

Unreal moment and truly heartwarming with all the adversity the team faces.

Oday Dabbagh what a player 🇵🇸 pic.twitter.com/dfoD1P4uTl